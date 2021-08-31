Политолог Рогулев: говорить о полной победе талибов* в Афганистане рано

Пока рано говорить о победе движения «Талибан»* в Афганистане. Правильнее будет сказать о том, что Соединенные Штаты проиграли. Такое мнение высказал в беседе с «360» директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Когда говорим о победе, в первую очередь имеем в виду американцев, потому что это они проиграли, а талибы* победили. Но говорить об окончательной победе „Талибана“* можно только с оговорками, потому что прошло несколько недель — и чем все закончится, мы сами до конца не знаем», — заявил Рогулев.

По его словам, пока не понятно, насколько прочно талибы* контролируют Афганистан, насколько свободно себя чувствуют другие террористические группировки, которые там есть и «которые, видимо, будут продолжать борьбу, в том числе и с „Талибаном“* теперь, как показал последний теракт».

Сейчас самый большой вызов и самый большой вопрос для талибов, по мнению Рогулева, — как сформировать устойчивое правительство.

«Все на международной арене говорят о создании инклюзивного правительства, состоящего из разных этнических и политических группировок. Мы знаем, что в Афганистане несколько этносов», — отметил он.

Он напомнил, что талибы* — это пуштуны, то есть они также представляют отдельную этническую группу.

Эксперт заявил и об опасности, которая существует для всего мира, из-за оставленного американцами в Афганистане оружия.

«Американцы их оснащали, обучали, потому что всей этой техникой нужно уметь пользоваться. Но афганская армия это все бросила и вооружение досталось талибам*», — пояснил он.

С точки зрения мировой безопасности опасность представляет наличие высокоточных систем, в том числе переносных, мобильных зенитно-ракетных комплексов. В руках террористов техника может стать очень опасной. Они могут начать ее применять и вне границ Афганистана, считает собеседник «360».

Пентагон прошлой ночью объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана и об окончании там 20-летней операции. Представитель движения «Талибан»* уже заявил, что США проиграли в этой стране.

*«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России.