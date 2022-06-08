Политолог Роджерс заявил, что ЕС не справится с последствиями санкций

Политолог Александр Роджерс уверен, что многие страны ЕС пересмотрят взаимоотношения с Россией, так как не справятся с последствиями санкций. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его мнению, состояние экономики Европы ухудшается, поэтому правительства стран не смогут долго терпеть. Роджерс считает, что многие из них начнут слушать «голос разума» и пересмотрят политику.

«Они будут смотреть на Венгрию, у которой все хорошо с энергоресурсами. Это вызовет стремление следовать за ней, а не всякими Урусалами фон дер Ляйен», — уверен эксперт.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung отметила, что эмбарго на российскую нефть имеет недостаток, так как начнет действовать лишь со следующего года, а до этого у России будет доход с продажи.