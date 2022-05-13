Политолог Родионов: НАТО может перекрыть Финский залив при вступлении Финляндии и Швеции

НАТО получит контроль над Балтийским морем в случае вступления Швеции и Финляндии в альянс, что может нести определенные последствия. Об этом Runews рассказал глава Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Он пояснил, что в 1993 году Эстония и Финляндия добровольно отодвинули границы своих территориальных вод от срединной линии на три морские мили, создав коридор шириной в шесть миль для судоходства, воздушного сообщения над открытым морем, а также прокладки подводных кабелей и трубопроводов. При этом международная конвенция о морском праве позволяет любому государству установить себе морскую границу в 12 морских миль от берега. Таким образом в случае вступления стран в НАТО альянс может законно перекрыть Финский залив, заблокировав его для России.