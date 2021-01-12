Политолог резко высказался в ответ на слова Шварценеггера о Трампе

Накануне Шварценеггер в публикации своего Тwittеr-аккаунта заявил, что люди запомнят Трампа как худшего главу США, так как тот намеревался организовать государственный переворот, заставляя поверить граждан в ложь. Экс — губернатор штата Калифорния поддержал избранного лидера Штатов Джозефа Байдена.

«Ваш успех будет означать успех для нашей страны», — подчеркнул культурист.

Ордуханян посоветовал Шварценеггеру жить самому «со своими демонами». Он заметил, что давно не относится к нему серьезно как к политику и актеру.

«Подобные персонажи случайно попали в политику и не случайно оттуда вышли. А Голливуд и политика — это отдельная статья и отдельный разговор. Все изощрения именно оттуда и начинались», — поделился мнением политолог.

Напомним, что 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США в целях помешать утверждению результатов прошедших 3 ноября президентских выборов. В рамках голосования победу одержал Байден. Демократы потребовали немедленной отставки действующего президента. В Конгресс уже внесена статья импичмента Трампу о «подстрекательстве к мятежу». 19 января сенат может рассмотреть такую инициативу.