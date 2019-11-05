Политолог расценил «Источник мира» как защиту Турции от курдских боевиков

Как сообщило издательство Anadolu, турецкие силовики объявили о нейтрализации в ходе спецоперации наиболее разыскиваемого курдского террориста — Мюслуха Ике. Он состоял в «Рабочей партии Курдистана» (РПК) с 1990-х годов и организовал множество терактов, в том числе на территории Турции.

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Шаповалов указал на связь курдских бандформирований с РПК. Она представляет угрозу национальной безопасности Турции. Таким образом операция «Источник мира» была направлена на защиту турецких граждан.

«Действия Турции в отношении курдских боевиков обусловлены стремлением защитить свои рубежи, свои пределы, и не допустить создание на территориях, подконтрольных „Курдским отрядам самообороны“, баз для нападений на турецкую территорию», — привело слова политолога РИА ФАН.

По словам эксперта, Анкара контролирует ситуацию, однако проблема остается серьезной.

«В настоящее время это основной вопрос, связанный с суверенитетом Турции над ее территорией», — заключил Шаповалов.

Спецоперацию «Источник мира» Турция проводила в районах Сирии, прилегающих к турецкой границе, с 9 по 22 октября. Ее целью было создать зону безопасности вдоль границы и пресечь перемещение боевиков по трассе М-4.

22 октября президенты России и Турции подписали в Сочи меморандум о прекращении операции и установлении совместного патрулирования на сирийско-турецкой границе на участке в 10 километров.