«Военная тема никуда не делась». Политолог рассказал, зачем США снова врут о России

Вашингтон обвинил Москву в неких ядерных экспериментах. Политолог и политтехнолог Наталья Елисеева в беседе с «360» объяснила, что все дело в грядущих в США выборах. Трамп сейчас пытается заработать себе политические очки.

Ни политику, ни геополитику в мире никто не отменял. На фоне предвыборной кампании президенту США Дональду Трампу нужны внешние враги. Сейчас это Китай, с территории которого начал распространяться коронавирус. И Россия.

«России, с одной стороны, он обещает прислать ИВЛ. С другой — поднимается военная тема. Эти обвинения были и будут всегда. К осени — чем ближе будет день выборов — они будут накапливаться. Здесь все по накатанной, вплоть до заявлений об агрессии и введении индивидуальных санкций», — подчеркнула Елисеева.

Политолог пояснила, что подобные заявления делаются еще и для того, чтобы отвлечь внимание. Когда вся мировая повестка так или иначе завязана на коронавирусе, не связанные с ним новости вызывают еще больший интерес и ажиотаж.

«Россия углубилась во внутреннюю политику и занималась нефтяным вопросом. Излюбленная тема американцев — обвинять Россию во всех грехах. <…> Военная тематика никуда не делась, но довольно давно таких обвинений слышно не было», — сказала политолог.

Трамп и его окружение, заключила Елисееа, просто грамотно воспользовались моментом.

В докладе Госдепа за 2019 год указано, что Россия якобы не полностью соблюдала мораторий на ядерные испытания. В российском МИД опровергли обвинения и попросили, чтобы Вашингтон прекратил заниматься распространением дезинформации.