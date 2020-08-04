Политолог рассказал, зачем Лукашенко объявил мобилизацию
Политолог Богдан Безпалько считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил срочную мобилизацию, чтобы предотвратить участие мужчин в протестах. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По его словам, Белоруссия не готовится к войне и беспокоиться не о чем. Мужчин призывают, чтобы они принимали участие не в митингах, а в их разгонах.
«То есть все это делается исключительно в связи с выборами президента Белоруссии 9 августа», — уверен Безпалько.