Политолог рассказал, зачем Лукашенко объявил мобилизацию

По его словам, Белоруссия не готовится к войне и беспокоиться не о чем. Мужчин призывают, чтобы они принимали участие не в митингах, а в их разгонах.

«То есть все это делается исключительно в связи с выборами президента Белоруссии 9 августа», — уверен Безпалько.