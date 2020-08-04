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    04 августа 2020, 17:58

    Политолог рассказал, зачем Лукашенко объявил мобилизацию

    Дарья Морозова

    Политолог Богдан Безпалько считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил срочную мобилизацию, чтобы предотвратить участие мужчин в протестах. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По его словам, Белоруссия не готовится к войне и беспокоиться не о чем. Мужчин призывают, чтобы они принимали участие не в митингах, а в их разгонах.

    «То есть все это делается исключительно в связи с выборами президента Белоруссии 9 августа», — уверен Безпалько.

    Новости SMI.FM