Политолог рассказал, возможна ли встреча Путина и Байдена

Политолог Ольга Орлова заявила, что если встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена все-таки состоится, то пройдет она в дружелюбной атмосфере. Об этом сообщили «Дни.ру».

По словам эксперта, политики обсудят вопросы женевской договоренности, экономический кризис в Евросоюзе, начало работы «Северного потока — 2». Также возможно обсуждение энергетического вопроса на Украине, а также ситуации на Донбассе. Орлова подчеркнула, что Байден понимает выгоду от сотрудничества с Россией.