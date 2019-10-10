Политолог рассказал, в чем ошибался Обама в отношении России

Погребинский заявил, что Россия закрепила свое место на мировой арене. Однако в период своего президентства Обама явно не предполагал такой исход.

«Обама сказал: „У них ничего нет, они никто и звать их никак. И вообще, мы их экономику — вдребезги“. Так или иначе, она в шестерке самых крупных экономик мира», — подчеркнул политолог.

Также Погребинский отметил, что нынешнее положение страны отражается на ее отношении к соседям.

«Не хочу говорить кто, но известный человек так описал отношение Путина к Зеленскому. Говорит, что он с сочувствием к нему относится. По типу „неплохой парень, но попал“. Попал в сложную невероятно ситуацию, и это только вызывает у него сочувствие к этому молодому человеку», — рассказал политолог.