Посол Латвии в Киеве Юрис Пойканс заявил, что Европа не может принять единогласное решение по поводу вступления Украины в союз. По его словам, часть европейских стран не видят оснований для принятия Украины. Объяснить причину такого положения дел решил немецкий политолог Александр Рар, написало ИА Nation News.

«Когда было первое расширение Евросоюза такие страны, как Польша, Венгрия или Чехия действительно принимали радикальные шаги для вступления. Они меняли экономику, принимали европейские нормы, вводили европейское право, приглашали европейских инвесторов, которые стали главными носителями процесса интеграции. После этого их приняли в ЕС», — отметил политолог.

Украина, по его словам, не проводит никаких реформ для вступления в союз. Вместо этого украинские политики твердят, что «Россия плохая», и требуют включить их в состав объединения. Однако ЕС не готов брать на себя украинские проблемы и спонсировать их просто так.

«На Украине есть национализм, Грузия преследует ЛГБТ-представителей. Пока эти проблемы существуют, дороги в ЕС для них закрыты. Теперь об этом стали говорить даже Польша и Прибалтика, которые раньше очень торопились с принятием, а теперь остыли», — заключил эксперт.