Политолог рассказал, почему Германия приняла военные учения НАТО

Политолог напомнил, что последний раз подобные учения хотели провести в 1988 году. Тогда министр обороны ФРГ Вилли Виммер жестко отказал американской стороне в проведении «ядерных маневров» на территории своей страны.

Когда же президент США Буш-старший позвонил канцлеру ФРГ Гельмуту Колю, тот пояснил, что «военными делами занимается министр. Не дело канцлера опускать до командования армией».

Однако же, как выразилось издание Der Spiegel, теперь в Германию вернулся «забытый страх перед вторжением русских с их новыми видами вооружений».