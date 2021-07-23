Политолог рассказал, почему Байден может снова перенести встречу с Зеленским

Историк и политолог Владимир Шаповалов обсудил с «Политикой Сегодня» просьбу Конгресса США к хозяину Белого дома Джо Байдену перенести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая намечена на 30 августа.

Специалист заметил, что переговоры с Зеленским являются для Байдена не самым важным внешне-политическим контактом в силу ряда причин. Во-первых, по его словам, Украина не в полной мере суверенное государство. Во-вторых, Киев сильно зависит от Вашингтона.

По мнению Шаповалова, американской стороне могли не понравиться излишне активные попытки Зеленского повлиять на переговорный процесс, который шел между США, Россией и европейскими странами, в частности по «Северному потоку — 2».

«Вполне возможно, что данная инициатива со стороны конгрессменов не что иное, как такой воспитательный процесс — указать президенту Украины его место и продемонстрировать, что если он излишне активно будет себя вести, то это будет сказываться на дальнейших отношениях с ним», — предположил собеседник издания.