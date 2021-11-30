Политолог рассказал о возможном бегстве Зеленского с Украины

Политолог Руслан Бортник спрогнозировал вероятный побег украинского лидера Владимира Зеленского после выборов в 2024 году. По слова эксперта, президенту Украины в случае поражения придется эмигрировать.

«Если Зеленский проиграет президентские выборы, я думаю, что его ждет эмиграция… Понимаете, (экс-президент Украины Виктор — ред.) Янукович уехал не потому, что нарушал закон он и его команда. Он уехал потому, что он посадил (лидера партии „Батькивщина“ Юлию — ред.) Тимошенко, а за это его догнали. На личности перешло», — процитировала «Политика сегодня» слова политолога.

Недавно подобный прогноз появился от украинского эксперта Тараса Загороднего. По его словам, Зеленскому в скором будущем грозит «политическая смерть».