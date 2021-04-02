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    02 апреля 2021, 15:20

    Политолог рассказал о судьбе переговоров по «Северному потоку — 2»

    Дарья Морозова

    Руководитель Центра германских исследований Владислав Белов считает, что переговоры Франции и Германии не помешают достроить газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

    «Франция может хоть кулаками, хоть ботинками стучать по столу — ничего не изменится», — заявил он.

    Также Белов отметил, что России следует быть внимательной к главным противникам строительства — Польше и Америке. Он назвал их «основной опасностью».