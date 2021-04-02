Руководитель Центра германских исследований Владислав Белов считает, что переговоры Франции и Германии не помешают достроить газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Франция может хоть кулаками, хоть ботинками стучать по столу — ничего не изменится», — заявил он.

Также Белов отметил, что России следует быть внимательной к главным противникам строительства — Польше и Америке. Он назвал их «основной опасностью».