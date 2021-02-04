Политолог рассказал о роли США в блокировке телеканалов на Украине
Политолог Михаил Погребинский обсудил с изданием Lenta.ru решение президента Украины Владимира Зеленского ограничить вещание трех оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.
Специалист заметил, что в блокировке телеканалов прослеживается след Вашингтона, поскольку они позволяли себе говорить, что Киев находится под внешним управлением. По его словам, диппредставительство Соединенных Штатов демонстративно показывает, что управляет украинскими властями.
«Американцы даже не заботятся о том, что это выглядит, как унижение», — цитирует политолога «Утро.ру».