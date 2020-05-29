Политолог рассказал о полицейской демократии в США

Эксперт описал «демократию» в США.

«Там полиция избивает демократично. С соблюдением прав человека. С должным пиететом, вероятно, тебе ломают лицо. А у нас тебя под белы рученьки тоталитарно ведут в автобус», — иронизирует он.

Гаспарян напомнил, что в Америке не удастся даже руку поднять на стража порядка — этого человека сразу пристрелят. В США никого не арестовывают, не ведут в участок.

«Вот у нас вчера умер так называемый правозащитник Мохнаткин, отбывавший пять лет лишения свободы за то, что он двух полицейских ударил. В нашей тоталитарной деспотии он отбывал тюремное наказание. В Америке его пристрелили бы, как собаку, без второго слова. Как только бы он замахнулся», — отметил политолог.

По его словам, в США все достаточно жестко с этой точки зрения. Однако говорят, что в Америке действует демократия, а в России — нет, сообщил Гаспарян.

В связи с этим он предложил взять уроки демократии у США.

«Вот, разочек, один раз, так сказать, предупредить всех: ребята, следующее ваше мероприятие — мы действуем как в Соединенных Штатах. Вот, кто не верит — вот кадры CNN. Морально приготовьтесь к этому. И все», — заявил политолог.

Ранее власти США посчитали, что массовые беспорядки могут перерасти в бунт. В официальном распоряжении говорится, что жители и гости Миннеаполиса находятся под угрозой «получения серьезных травм или смерти».