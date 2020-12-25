Политолог рассказал о ключевой ошибке Лукашенко в этом году

По мнению специалиста, лидер республики был слишком расслабленным во время прошедших выборов. Власти Минска надеялись, что вся кампания пройдет спокойно, а страны Запада не будут вмешиваться. В результате в страну пришел политический кризис, пишет сайт «Утро.ру».

Дзермант заметил, что правительству не удалось моментально взять под контроль ситуацию после появления трех лидеров оппозиции, в лице Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой. Бывшая кандидат на пост президента проявила «прыть» и Минск прибегнул к методам, которых можно было избежать при заблаговременно продуманной стратегии.