Политолог рассказал, может ли Байден избраться на пост президента в 2024 году

Политолог Кирилл Казаков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Джо Байден собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Он отметил, что кроме Байдена у Демократической партии нет более умеренного кандидата. Об этом написала «Свободная пресса».

«Надо отметить, что Демократическая партия в последнее время сталкивается с серьезным неприятием, поскольку она довольно радикальна, что может не нравится умеренным избирателям. Но, поскольку у демократов нет иного умеренного кандидата, нежели Байден, и чтобы от них в ближайший электоральный период не уходили умеренные выборщики, и последовало объявление о выдвижении», — сообщил Казаков.

Политолог добавил, что заявление пресс-секретаря Белого дома направлено на удержание «колеблющихся» выборщиков. Из-за того, что рейтинг Байдена в последнее время активно падает, им необходимо продемонстрировать, что он не уходит, а продолжит работать и решать временные трудности США.

В завершении Казаков отметил, что если к 2024 году пандемия окончится, то может состояться «второе пришествие» Байдена на волне «победителя пандемии».