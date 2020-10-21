Политолог рассказал, как скандал с сыном Байдена повлияет на выборы в США

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал, как скандал вокруг сына кандидата в президенты США Джозефа Байдена Хантера повлияет на выборы.

Адвокат лидера Штатов Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке наследника политика обнаружили «материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками». Юрист обнародовал эту информацию в эфире программы Newsmax. Материалы переданы в полицию Делавэра, где живут Байден и его родственники.

Брутер считает, что адвокат Трампа специально раздул скандал вокруг Хантера, пишет сайт «Политика сегодня».

«Это акт отчаяния со стороны Трампа, он хочет что-то такое запустить перед выборами», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что если у американского суда есть претензии к сыну Байдена, их необходимо выдвинуть. Разбирательство будет длиться более двух лет. Специалист заключил, что этот процесс не отразится на выборах президента страны.