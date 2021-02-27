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    27 февраля 2021, 12:24

    Политолог рассказал, как Путин сорвал планы США

    Дарья Морозова

    Америка пыталась использовать Украину для финансового обременения России. Президент Владимир Путин испортил эти планы, заявил политолог Ростислав Ищенко.

    Политолог рассказал, как Путин сорвал планы США

    Об этом сообщил YouTube-канал «Радио Аврора». По словам политолога, Штаты ожидали, что в 2014 году Россия захватит Украину, и тогда ей придется выплачивать ее долги, содержать всех местных жителей и восстанавливать экономику. Но Россия не стала вмешиваться в дела страны, что нарушило планы Запада.

    «Проблем было бы очень много. А сейчас с ними сталкиваются американцы. В политическом, дипломатическом и финансовом плане Украина для них обременение», — считает Ищенко.

    Он добавил, что никто не понимает, как поступить с Украиной, чтобы не нанести себе значительный ущерб.

    «И все пытаются возложить почетную миссию ликвидации Украины со списанием всех ее долгов на кого-то другого. Американцы в это дело влезли — пусть этим и занимаются. Если им не нравится, пусть подряжают европейцев», — заявил политолог.

    Он добавил, что к этому пытаются привлечь и Россию, но вряд ли получится.