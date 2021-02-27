Политолог рассказал, как Путин сорвал планы США

Америка пыталась использовать Украину для финансового обременения России. Президент Владимир Путин испортил эти планы, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Об этом сообщил YouTube-канал «Радио Аврора». По словам политолога, Штаты ожидали, что в 2014 году Россия захватит Украину, и тогда ей придется выплачивать ее долги, содержать всех местных жителей и восстанавливать экономику. Но Россия не стала вмешиваться в дела страны, что нарушило планы Запада.

«Проблем было бы очень много. А сейчас с ними сталкиваются американцы. В политическом, дипломатическом и финансовом плане Украина для них обременение», — считает Ищенко.

Он добавил, что никто не понимает, как поступить с Украиной, чтобы не нанести себе значительный ущерб.

«И все пытаются возложить почетную миссию ликвидации Украины со списанием всех ее долгов на кого-то другого. Американцы в это дело влезли — пусть этим и занимаются. Если им не нравится, пусть подряжают европейцев», — заявил политолог.

Он добавил, что к этому пытаются привлечь и Россию, но вряд ли получится.