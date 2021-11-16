Политолог рассказал, как конфликт между Арменией и Азербайджаном может отразиться на России

Минобороны Армении обвинило азербайджанские власти в применении оружия и бронетехники на границе двух стран. ВС Азербайджана начали обстреливать армянскую границу на востоке, из-за этого страна под руководством Армена Саркисяна приняла ответные действия. Политолог, общественный деятель и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал эту ситуацию в разговоре с «360».

«Конечно, мы надеемся, что до серьезной эскалации дело не дойдет, поскольку Армения является членом ОДКБ, и, стало быть, Россия будет вынуждены вмешаться в случае серьезного обострения. Кроме того, мы знаем, что в регионе находятся российские миротворцы, поэтому, конечно, мы надеемся что все ограничится относительно маломасштабными стычками», — рассказал Кортунов.

Он выразил надежду, что неразрешенные проблемы, в числе которых и вопрос о демаркации границ, могут решиться быстро и безболезненно. Однако риск ухудшения армянско-азербайджанских отношений все-таки остается.

«Учитывая нынешнюю ситуацию, которая сложилась в этом регионе, к сожалению, мы не можем исключать различного рода инцидентов, в том числе и на границе между Азербайджаном и Арменией», — заключил политолог.

До этого перестрелка на восточном направлении границы произошла в воскресенье, 14 ноября. Однако ситуацию удалось стабилизировать в тот же день.