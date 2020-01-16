Политолог рассказал, как Германия отреагировала на отставку правительства России

«В основном позиция такая: президент укрепил свою власть, после 2024 года он перейдет в Госсовет и будет по-прежнему влиять на политику России», — рассказал Рар.

Также он добавил, что в Германии уверены, «внешний курс не претерпит никаких изменений, изменения Конституции затронут только внутреннюю политику».

По словам политолога, «никто не ожидал, что помощь в решении ливийского конфликта так укрепит отношения России и Германии», и в Берлине «надеются, что начатое стратегическое сотрудничество по Ближнему Востоку, будет продолжаться и укрепляться».