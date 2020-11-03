Политолог рассказал, что ждет Россию в случае победы Байдена

По мнению специалиста, если на выборах победит Байден, то у Москвы возникнут трудности в отношениях с немецкими партнерами. Если преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель будет тесно связан со Штатами, то он ужесточит политический курс на восточном направлении.

При таком сценарии Германия может начать давить на Россию по таким направлениям, как права сексуальных и национальных меньшинств.

Кроме того, приход Байдена к власти приведет к очередному витку экономического давления на Москву, поскольку кандидат от демократов обещал ввести новый пакет антироссийских санкций.