Политолог рассказал, что «вирус русофобии» опаснее, чем коронавирус

По данным портала «Политика сегодня», Ордуханян считает, Запад настроен агрессивно даже к помощи России во время пандемии.

«Мы должны смириться с тем, что есть определенные страны, где вирус русофобии гораздо опаснее. Он неизлечим», — заключил эксперт.

Он призвал перестать «быть хорошими для всех» и добавил, что «сильная Россия англосаксонскому миру не нужна».