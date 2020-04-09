Политолог рассказал, что «вирус русофобии» опаснее, чем коронавирус
Отношение Запада к России во время коронавируса прокомментировал американист Рафаэль Ордуханян. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным портала «Политика сегодня», Ордуханян считает, Запад настроен агрессивно даже к помощи России во время пандемии.
«Мы должны смириться с тем, что есть определенные страны, где вирус русофобии гораздо опаснее. Он неизлечим», — заключил эксперт.
Он призвал перестать «быть хорошими для всех» и добавил, что «сильная Россия англосаксонскому миру не нужна».