Французский политолог и журналист Дмитрий де Кошко обсудил с РИА ФАН слова премьер-министра Франции Жана Кастекса о необходимости диалога с Россией.

По словам специалиста, Франция и ФРГ прекрасно понимают, что отказ от сотрудничества с РФ идет вразрез с интересами ЕС. Он добавил, что американские власти стоят за противодействием прибалтийских республик проведению переговоров по линии Россия — Евросоюз.

«В Прибалтике находятся войска НАТО, Польше выделяют деньги, и американцы дают им приказы. Этим европейским странам выгодно поддерживать напряжение против России», — заметил собеседник информагентства.