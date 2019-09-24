Политолог рассказал, что ожидает Януковича после возвращения на Украину

Янукович приготовился вернуться на Украину Подробнее

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что Януковичу не стоит возвращаться на родину, поскольку у него практически не осталось сподвижников.

«В ближайшей перспективе возвращение Януковича нереально. Сегодня ни власть, ни общество не готовы принимать его. Он здесь никому не нужен, даже своим бывшим соратникам», — сказал эксперт.

По его словам, приезд на Украину Януковича будет «только дискредитировать и политически дисквалифицировать» своих экс-союзников, которые сейчас представляют оппозиционные силы в Верховной раде. Вадим Карасев не исключил, что бывшего украинского лидера ждут судебные разбирательства, поскольку сейчас он заочно признан виновным в госизмене.

«Пока (заявление о возвращении — прим.Ura.ru) это такая проба пера, легкий зондаж, как будут реагировать оппоненты и власть. Но сейчас есть консенсус между разными политическими силами о том, что эпоха Януковича ушла, и отмотать пленку уже не получится», — заключил Карасев.