  • Политолог рассказал, что ожидает Януковича после возвращения на Украину

    24 сентября 2019, 12:50

    Анастасия Карпеева

    Адвокат Виталий Сердюк заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться в страну. Сейчас экс-лидер Незалежной живет в России. Политолог Вадим Карасев прокомментировал слова Сердюка в разговоре с сайтом Ura.ru.

    Янукович приготовился вернуться на Украину

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    Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что Януковичу не стоит возвращаться на родину, поскольку у него практически не осталось сподвижников.

    «В ближайшей перспективе возвращение Януковича нереально. Сегодня ни власть, ни общество не готовы принимать его. Он здесь никому не нужен, даже своим бывшим соратникам», — сказал эксперт.

    По его словам, приезд на Украину Януковича будет «только дискредитировать и политически дисквалифицировать» своих экс-союзников, которые сейчас представляют оппозиционные силы в Верховной раде. Вадим Карасев не исключил, что бывшего украинского лидера ждут судебные разбирательства, поскольку сейчас он заочно признан виновным в госизмене.

    «Пока (заявление о возвращении — прим.Ura.ru) это такая проба пера, легкий зондаж, как будут реагировать оппоненты и власть. Но сейчас есть консенсус между разными политическими силами о том, что эпоха Януковича ушла, и отмотать пленку уже не получится», — заключил Карасев.