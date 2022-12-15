15 декабря 2022, 11:52
Политолог рассказал, что инфляция в Европе весной может вырасти до 20%
В связи с нарушениями цепочек энергопоставок в Европу общий уровень инфляции в ведущих европейских странах может увеличиться вдвое и вырасти до 20%. Об этом политолог Александр Роджерс сообщил в беседе с Life.
По словам эксперта, в настоящее время в ведущих европейских странах происходит процесс падения производства электроэнергии.
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Холодная погода в европейской зоне усугубляет ситуацию, уже к весне из-за этого может вдвое увеличиться общий уровень инфляции до 20% повсеместно.
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