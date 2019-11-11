Политолог рассказал, что Германия боится развала ЕС из-за отмены антироссийских санкций

Антон Фризен, депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии», высказался о бессмысленности санкций Европы и США против России.

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«Говорить о том, что эти санкции предотвратили „аннексию Донбасса“, несерьезно и бездоказательно. С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел», — процитировало Фризена РИА «Новости». Кроме того, по словам депутата, выгоду от санкций получили только США.

Александр Рар объяснил, как обстоят дела на политической арене Германии.

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«В Германии ситуации проста. Есть две партии. Правая — „Альтернатива для Германии“ и „Левая“ оппозиционная, которая выступает полностью за отмену санкций, хорошие отношения с Россией. Такой же точки зрения придерживаются бизнес-структуры, представители правящих партий бывшего ГДР. Они хотят вернуться на российский рынок. Но ситуация не движется с мертвого места, потому что правящая партия — Христианско-демократическая — выступает за продление ограничений из-за опасений дестабилизировать Европу. Там есть пять стран, в том числе Польша, Великобритания, Литва, Латвия, Швеция, которые требуют от немцев разделения их точки зрения. И в этой связи нужно официально констатировать, что Германия отказалась от восточной политики в отношении России», — пояснил политолог.

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Рар отметил, что крупные европейские страны — такие, как Германия и Франция, — боятся, что «Европейский Союз будет разваливаться из-за разных отношений с Россией».

Призывы снять санкции с России звучат в Германии уже не первый раз. Ранее об этом говорил, например, председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Он указал на вред от них немецким компаниям и отсутствие желаемого результата.

«Санкции будут сняты тогда, когда найдется одна страна, и это, увы, будет не Германия, которая стукнет по столу кулаком и скажет, что она не хочет продлевать ограничения. Так пытались сделать Италия, Греция, но им на заседаниях Совета Европы выламывали руки. Когда найдется страна, которая это не боится, санкции начнут снимать», — заключил эксперт.