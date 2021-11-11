Политолог рассказал, чем обернется для Европы миграционный кризис

Евросоюз переживает миграционный кризис — через Белоруссию в Польшу пытаются прорваться тысячи мигрантов. Политолог Владимир Киреев рассказал РИА ФАН, почему этот кризис может стать одним из самых серьезных в истории Европы.

«Речь идет одновременно и о ресурсном дефиците, и об идеологическом кризисе. У стран ЕС, не важно — идет ли речь о Польше, Литве или о Германии, которая стоит за спинами своих восточных соседей и является желанной для мигрантов, на беженцев попросту не хватает средств.<…> И это мы еще не упомянули идеологический кризис. Ведь европейцы провозгласили себя культурой либерализма и толерантности, поэтому в ситуации, требующей защиты своих интересов, требующих в том числе силового выдворения мигрантов, они столкнулись с глубоким внутренним противоречием», — сказал Киреев.

Поэтому Евросоюз стоит перед трудным выбором: отказаться принимать мигрантов, таким образом поступившись принципами и идентичностью, или терпеть большие убытки от огромного количество беженцев, которых Европа не в состоянии обеспечить.