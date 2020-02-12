    12 февраля 2020, 18:16

    Политолог рассказал, чем для Донбасса обернется назначение Ермака

    Ирина Нагайникова

    Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что приоритетом в его работе является решение конфликта в Донбассе. Политолог Иван Мезюхо оценил, что может измениться в ситуации на востоке Украины, сообщило радио Sputnik.

    «Безусловно, сегодня для президента Украины, для офиса президента одним из приоритетов является и всегда будет прекращение войны в Донбассе в интересах Украины. Это направление остается приоритетным», — процитировало Ермака РИА «Новости».

    Он также заявил, что Киев готов реализовать все решения саммита «нормандской четверки».

    Политолог Иван Мезюхо заявил, что кадровые изменения не принесут мирного урегулирования в Донбассе.

    «Сам Зеленский уже радикализировал свой образ, поэтому говорить о каких-то здравых инициативах нового чиновника, направленных на мирное разрешение конфликта, по-моему, не приходится. Президент Зеленский не зарекомендовал себя как политик, желающий установить мир в своем государстве», — объяснил политолог.

    Мезюхо допустил, что Ермак будет меньше уделять внимания активности в СМИ, но «сам антидонбасский курс будет продолжен».