Эксклюзив 14 ноября 2022, 14:57 Политолог раскрыл, что России принесет возможное усиление Японии Политолог Пашковский: в усилении Японии есть свои плюсы и минусы для России piqsels

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СМИ сообщали о том, что Япония наращивает военный потенциал из-за возможной войны с Китаем. Для России такой расклад может оказаться весьма полезным. Например, тем, что японская сторона освободится от американского военного присутствия. С другой стороны, между Россией и Японией могут разгореться новые споры за Южные Курилы. Такое мнение в разговоре с «360» высказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

«Вопрос возможной милитаризации Японии связан не только с конфликтом Китая и Японии гипотетическим, но и вообще с возможным повышением Японии до статуса регионального игрока», — заявил он.

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По его словам, существует вероятность того, что Германия и Япония освободятся от американского военного присутствия.

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«В существующей перспективе милитаризация Японии — это с одной стороны, означает возможности ее самостоятельной политики, которая может привести к определенным русско-японским компромиссам. Но, с другой стороны, это может быть и обострение, и возникновение серьезного обострения вокруг Курил», — отметил эксперт.

Пашковский напомнил, что у российской стороны с Германией и Японией были серьезные военные конфликт, «причем достаточно кровопролитные и очень опасные».

«Здесь (касаемо текущей ситуации с Японией — прим. ред.) мы должны очень серьезно наблюдать за этими процессами и оперативно реагировать. Потому что в данном случае возможность еще одного конфликта в Азии крайне негативно скажется на наших отношениях и с Китаем, и с Японией и вообще на политической стабильность Восточно-Азиатского региона», — резюмировал политолог.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Япония усиливает военное сотрудничество со Штатами, наращивает свой потенциал в вооружении, а также готовится к возможному боестолкновению с Китаем.