Политолог раскритиковал желание украинского генерала вернуть Крым

Он заявил, что все это «бред» и «влажные фантазии». Также эксперт добавил, что Кривоноса сложно назвать генералом в полном смысле этого слова.

«Грубость, неквалифицированные рассуждения, отсутствие анализа. Это то, что характеризует подобных людей и подобные кадры», — выразил мнение Джаралла.