Политолог раскритиковал желание украинского генерала вернуть Крым
Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал заявление украинского генерала Сергея Кривоноса о том, что нужно заставить Россию вернуть Крым при помощи санкций. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Он заявил, что все это «бред» и «влажные фантазии». Также эксперт добавил, что Кривоноса сложно назвать генералом в полном смысле этого слова.
«Грубость, неквалифицированные рассуждения, отсутствие анализа. Это то, что характеризует подобных людей и подобные кадры», — выразил мнение Джаралла.