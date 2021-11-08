Политолог раскритиковал Зеленского за слова о «жестокости» советского командования при освобождении Киева от нацистов

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о якобы жестокости советских командиров при освобождении Киева от нацистов выглядит так, будто он сожалеет о том, что это произошло. Таким мнением в разговоре с «360» поделился украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Все его высказывание выглядело так, как-будто он сожалеет о том, что Киев освободили. Каких-то цензурных слов для этого нет», — возмутился собеседник и назвал слова украинского лидера «опробированным фашистским стереотипом».

Погребинский отметил, что у руля Украины оказался человек, который не в состоянии оценить весь ужас своих слов об освобождении Киева во время Великой Отечественной войны. Политолог не увидел никакой цели в этих словах Зеленского, который просто следует государственной идеологии.

«Он должен оставаться в нарративе государственной идеологии. Не он же как бы ее придумал», — подчеркнул собеседник и отметил, что ранее этих взглядов придерживались лишь некоторые жители Украины, которые исторически ненавидят Россию, а теперь они транслируются на уровне государства.

На днях Зеленский в своем Telegram-канале вспомнил об освобождении Киева в годы Великой Отечественной войны. По его словам, советские военные и руководство СССР действовали очень жестоко во время этой операции. Он уверил, что данные о погибших, у которых не было достаточно оружия и обмундирования, якобы занижены в два раза.