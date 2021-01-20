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    20 января 2021, 17:02

    Политолог прокомментировал запрет Киркорову на въезд в Литву

    Дарья Морозова

    Специалист по Прибалтике Николай Межевич раскритиковал власти Литвы за запрет на въезд в страну Филиппу Киркорову. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
    Политолог прокомментировал запрет Киркорову на въезд в Литву

    Он назвал это информационной войной против России, «выталкиванием всего русского». Также Межевич добавил, что для самого Киркорова — Литва не самая значимая площадка, поэтому этот запрет на его карьере никак не скажется.

    «В этой части Вильнюс действительно проводит последовательную и злобную политику. По сути, речь идет о политических репрессиях, которые страна устраивает против любого, кто ее не устроит», — заявил эксперт.

    Ранее певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет. Об этом сообщило МВД страны.

    Такое решение объясняется тем, что Киркоров публично поддержал присоединение Крыма к России. Об этом рассказала глава МВД Агне Билотайте.

    «У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло», — объяснила она.