Политолог прокомментировал запрет Киркорову на въезд в Литву

Он назвал это информационной войной против России, «выталкиванием всего русского». Также Межевич добавил, что для самого Киркорова — Литва не самая значимая площадка, поэтому этот запрет на его карьере никак не скажется.

«В этой части Вильнюс действительно проводит последовательную и злобную политику. По сути, речь идет о политических репрессиях, которые страна устраивает против любого, кто ее не устроит», — заявил эксперт.

Ранее певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет. Об этом сообщило МВД страны.

Такое решение объясняется тем, что Киркоров публично поддержал присоединение Крыма к России. Об этом рассказала глава МВД Агне Билотайте.

«У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло», — объяснила она.