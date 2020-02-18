Политолог раскритиковал Украину за информацию на сайте «Миротворец»

На сайте Мюнхенской конференции был опубликован план по примирению России и Украины, но вскоре его удалили. В числе авторов значился председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

После этого Ишингера добавили в базу неофициального украинского сайта «Миротворец», на котором выкладывают данные людей, подозреваемых в антиукраинских действиях.

«Я думаю, что этот человек сильно расстроен не будет, хотя, вероятно, будет неприятно удивлен и немного обескуражен», — рассказала Макеева. Также она добавила, что «в итоге „руку дающего“ Украина ожидаемо кусает».