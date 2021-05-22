Политолог раскритиковал украинцев за «поиск блох» в вышиванке Зеленского

Речи о какой-либо модернизации на Украине не может идти. Об этом говорит поведение украинцев, которые начали делить по родоплеменному принципу на «правильных» и «неправильных» в случае с одеждой президента Владимира Зеленского.

Об этом изданию «Главред» сообщил политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Он уверен, что некоторые украинцы скоро начнут изучать под лупой узоры на рубахах на предмет «зрады». В будущем дело дойдет и до «измерения черепов циркулем».

Он подчеркнул, что жители страны постоянно стремятся поделить всех на «чужих» и своих» — в определенном смысле такое поведение отражает принцип «разделяй и властвуй». Золотарев отметил, что политическая элита Киева всегда стремится к личному обогащению, периодически стравливая народ.

«За последние годы вышиванка у нас превратилась в такой себе „бронежилет“, которым прикрывается столько чертей и коррупционеров! Однако украинское общество все равно обращает внимание и обсуждает не смыслы, дела и слова, а рубаху, потому что гораздо проще поделиться на „своих“ и „чужих“ вокруг вышиванки президента, нежели озадачиться чем-то более сложным», — заметил Золотарев.

Он добавил, что в стране давно не развивают многообразную культуру. Вместо этого жителей просто толкают «куда-то в другую сторону».

Ранее президент Украины поздравил народ с Днем вышиванки. Он опубликовал фото, на котором вместе с женой одет в национальные одежды. Однако пользователи заметили, что рубашка президента сильно похожа на русскую косоворотку. Это сходство назвали «позором».