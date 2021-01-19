Политолог раскритиковал премьер-министра Армении Пашиняна

По его словам, нынешний премьер не может сделать для Армении ничего хорошего. Также эксперт назвал чету Пашинян «псевдоборцами с коррупцией и предателями».

Багдасаров считает, что единственный путь развития Армении — это объединение с Россией. Но при нынешней власти это невозможно.

Его поддержал политолог Андрей Арешев.

«С режимом Пашиняна, который всегда вел и продолжает вести двойную игру, обсуждение подобного рода проектов нецелесообразно. В будущем это будет зависеть от тех, кто придет на смену Пашиняна, от их степени вменяемости и готовности к диалогу на подобные темы», — пояснил он.