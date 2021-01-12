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    12 января 2021, 18:29

    Политолог раскритиковал попытки обнаружить «русский след» в штурме Капитолия

    Дарья Морозова

    Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов сказал, что попытки найти «русский след» в штурме Капитолия предсказуемы, но абсурдны. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    По его словам, Штаты пытаются уличить Россию в хакерской атаке на систему госуправления Америки. Шаповалов считает, что это не делает чести американской демократии.

    «И в общем вся эта кампания напоминает „охоту на ведьм“ эпохи маккартизма», — заключил он.