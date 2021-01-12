Политолог раскритиковал попытки обнаружить «русский след» в штурме Капитолия

По его словам, Штаты пытаются уличить Россию в хакерской атаке на систему госуправления Америки. Шаповалов считает, что это не делает чести американской демократии.

«И в общем вся эта кампания напоминает „охоту на ведьм“ эпохи маккартизма», — заключил он.