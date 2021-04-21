Политолог раскритиковал новый закон о военной службе на Украине

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что украинская армия, созданная по закону о мобилизации, будет иметь низкий уровень мотивации. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

«Этих людей загнали в армию, дали им автоматы, но у них нет мотивации — они не хотят умирать», — заявил он.

Эксперт уверен, что армия не выдержит ответного удара от Донбасса. В этом случае военные будут массово дезертировать, считает он.