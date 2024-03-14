Мир 14 марта 2024, 16:18 Политолог Рар заявил, что поляки надеются с помощью США добиться лидерства в Европе

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Польша делает большую ставку на США, надеясь, что с их помощью она станет лидером в Европе. Таким мнением с газетой «Взгляд» поделился германский политолог Александр Рар.

По его словам, Польша вошла в мировое сообщество через НАТО. Поэтому у нее гораздо больший акцент во внешней политике делается на отношения с США, чем с европейскими державами, например, с Францией и Германией.

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«Поляки очень надеются, что при помощи США именно Варшава начнет „играть первую скрипку“ в Европе, отдельно от руководства Германии и Франции», — отметил политолог.

Он добавил, что за главенство в Европе Польша соперничает с Великобританией. Однако они могут быть лидерами. Это может произойти, если учитывать условное разделение на так называемую старую и новую Европу.

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