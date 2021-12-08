Политолог Рар заявил, что канцлер Германии Шольц планирует наладить отношения с Россией

Новый канцлер Германии Олаф Шольц нацелен на налаживание отношений с Россией. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По мнению Рара, политик планирует как можно скорее провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Эксперт подчеркнул, что Шольц мог также ранее уже встречаться с российским политиком.

«Я не думаю, что они (Путин и Шольц — прим. ред.) „политически знакомы». Но встреча скоро должна состояться, Шольц в ней заинтересован и уже намекает в своих высказываниях после назначения канцлером, что хочет вернуться к политике «разрядки», а значит — к каким-то конструктивным и добрососедским отношениям с Россией», — рассказал Рар.