Политолог Рар предрек изменение режима в Европе

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Европа не планирует впускать мигрантов, которые находятся на границе Белоруссии и Украины. В противном случае в страны Евросоюза начнется массовая миграция. Об этом сообщило «Утро.ру».

Эксперт подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации в ЕС возникают более радикальные взгляды. Во Франции все больше людей стали присоединяться к взглядам Марин Ле Пен, которая придерживается ультраправой позиции.

«Европа станет иной», — подчеркнул политолог.

При этом, по мнению эксперта, Брюссель не готов к введению железного занавеса, так как подобный подход пошатнет либеральные ценности организации.