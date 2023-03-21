21 марта 2023, 15:23
Политолог Рар оценил заявление Михаэля Кречмера о восстановлении экономических связей России и ФРГ
Политолог Рар: в Германии уверены, что Россия потерпит поражение в конфликте с Украиной
Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал недавнее высказывание премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера о том, что экономические отношения России и Германии еще можно восстановить. Слова эксперта передала «Вечерняя Москва».
Как заметил Рар, Германия не спешит восстанавливать экономические связи, поскольку уверена, что Россия потерпит поражение в конфликте с Украиной.
Реклама
«Кречмер все больше олицетворяет в немецкой элите крыло, которое начинает высказываться против разрыва связей с Россией. <…> И за ним, конечно, стоит население бывшей ГДР — восточные немцы, которые тоже по-прежнему в большинстве своем, в отличие от своих западных сограждан, симпатизируют России», — сообщил политолог.
Реклама
Ранее Михаэль Кречмер заявил, что экономические отношения России и Германии еще можно восстановить, например, запустив «Северные потоки».
Германия
Реклама
Реклама