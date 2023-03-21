Мир 21 марта 2023, 15:23 Политолог Рар оценил заявление Михаэля Кречмера о восстановлении экономических связей России и ФРГ Политолог Рар: в Германии уверены, что Россия потерпит поражение в конфликте с Украиной

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Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал недавнее высказывание премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера о том, что экономические отношения России и Германии еще можно восстановить. Слова эксперта передала «Вечерняя Москва».

Как заметил Рар, Германия не спешит восстанавливать экономические связи, поскольку уверена, что Россия потерпит поражение в конфликте с Украиной.

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«Кречмер все больше олицетворяет в немецкой элите крыло, которое начинает высказываться против разрыва связей с Россией. <…> И за ним, конечно, стоит население бывшей ГДР — восточные немцы, которые тоже по-прежнему в большинстве своем, в отличие от своих западных сограждан, симпатизируют России», — сообщил политолог.

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Ранее Михаэль Кречмер заявил, что экономические отношения России и Германии еще можно восстановить, например, запустив «Северные потоки».