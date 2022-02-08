Политолог Рар обвинил США в принуждении Германии к антироссийским санкциям

Политолог Александр Рар заявил, что США принуждают Германию к антироссийским санкциям. Об этом сообщила НСН.

По его словам, президент США Джо Байден опасается, что Россия и Германия договорятся о корректировке в вопросе европейской безопасности. Также Рар отметил, что Штаты пытаются вмешаться в работу «Северного потока — 2».

«Байден показывает, что он, как лидер Запада в этом отношении, будет решать, что делать немцам. Это пощечина Германии», — заключил эксперт.