Политолог Рар объяснил, почему Шольц начал угрожать России после встречи с Байденом

Канцлеру Германии Олафу Шольцу пригрозили лишением поддержки США, поэтому он изменил отношение к России после встречи с Джо Байденом. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделился немецкий политолог Александр Рар.

После встречи с президентом США Шольц, ранее настроенный к России более лояльно, начал угрожать РФ «масштабными последствиями» и блокировкой проекта «Северный поток —2» в случае «вторжения» на Украину. По мнению политолога, это связано с тем, что в США Шольцу напомнили о необходимости следовать «западному консенсусу» по отношению к России.

«Суровый тон Байдена поддержала вся немецкая пресса — против собственного канцлера. У Шольца на высшем уровне не осталось союзников ни в самой Германии, ни на Западе. За исключением [президента Франции Эммануэля] Макрона, но с ним англосаксы тоже „поработают“», — добавил политолог.