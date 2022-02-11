Политолог Рар объяснил, почему европейцы верят в российскую агрессию против Украины

Опрос показал, что большинство европейцев верят в российскую агрессию против Украины. Почему так происходит, рассказал MK.ru немецкий политолог Александр Рар.

«Откуда у людей должна быть иная точка зрения, если вся западная пресса раскручивает нарратив о том, что Россия хочет напасть на Украину. Никто в Европе не хочет слушать аргументы РФ, что у нее есть легитимные интересы следить за своей собственной безопасностью, что она не признает расширение НАТО на Восток, потому что чувствует себя под угрозой», — отметил политолог.

Опрос, проведенный среди жителей Франции, Финляндии, Германии, Италии, Швеции, Румынии и Польши, показал, что очень многие европейцы верят в скорое вторжение России в Украину. В шести странах такое мнение выразил большинство жителей, написала «Политика сегодня».