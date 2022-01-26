Политолог Рар: новое правительство Германии стремится наладить отношения с Россией

Политолог Александр Рар считает, что новые власти Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем стремятся наладить отношения с Россией. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По его мнению, Германия хочет, чтобы между Россией и странами Европы сложились мирные отношения. Такое стремление страна поддерживает еще со времен Второй мировой войны, уточнил Рар.

«Я думаю, что Москва тоже ориентирована на ФРГ, как на ту страну, которая больше всех понимает Россию в Европе», — заключил он.