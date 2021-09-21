Немецкий политолог Александр Рар высказался о запуске российского газопровода «Северный поток — 2» в преддверии выборов в бундестаг. По его словам, результаты никак не повлияют на запуск и дальнейшую реализацию проекта на территории Германии. Интервью со специалистом приводит Sputnik.

«Тогда придется судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили „Северный поток — 2“, <…> такой безумный шаг в первую очередь навредит самой Германии», — процитировала «Газета.ru» слова политолога.

Строительство газопровода уже завершено. Политолог заметил, что самому Берлину невыгодно прекращать сотрудничество с Москвой по поставке топлива.

«В Германии есть достаточно разумные, прагматически думающие люди, которые очень быстро любому „зеленому“ министру, который будет вынашивать, можно сказать, сумасшедшие идеи по поводу газовой войны с Россией, объяснят ситуацию», — подытожил свою речь Рар.

Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт сообщил о том, что немецкая партия «Зеленые» по-прежнему выступает против газопровода «Северный поток — 2». Однако сам политик уверен, что их страна не сможет обойтись без российского газа.