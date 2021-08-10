Политолог прокомментировали предложение Украины о средствах ПВО США

Политологи Иван Мезюхо и Юрий Светов прокомментировали предложение вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексея Резникова развернуть на Украине подразделения американских сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил RT.

Мезюхо предположил, что это могут быть настоящие планы украинского правительства.

«Конечно, странно, почему об этом говорит вице-премьер, а не глава государства», — добавил он.

Светов согласился с коллегой. Также он добавил. что эту тему могут осуждать на встрече президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден.