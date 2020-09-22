Политолог прокомментировал желание Киева запретить «ВКонтакте»
Напомним, Владимир Зеленский, президент Украины, продлил ограничение на использование российских соцсетей на территории страны до 2023 года.
Эксперт заявил, что «ВКонтакте» ранее уже обходил блокировку с помощью VPN, сейчас же это можно сделать даже без использования другой геолокации.
Политолог отметил, что запрет на использование социальных сетей только поднимет интерес у жителей Украины. Он подчеркнул, что, несмотря на все попытки властей, жители Украины все равно продолжают пользоваться российскими ресурсами в интернете и смотреть передачи.
«Сейчас украинские сайты с удивлением для себя рассказывают о том, что даже западная Украина сплошь сидит на российском телевидении и с упоением смотрит российские телеэфиры — благодаря этим спутникам, благодаря не самым умным действиям украинских властей. Так что, что бы там Украина ни делала, мы видим, что запрет порождает запрос, любопытство. И в любом случае, многие запреты будут обойдены», — поделился Корнилов.